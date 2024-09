Juan Pablo Cervantes desea pelear por el PND tras oro en Paralímpicos París 2024

Juan Pablo Cervantes, medallista de oro en los Juegos Paralímpicos de París 2024, expresó su deseo de pelear por el Premio Nacional del Deporte este año gracias su desempeño en la justa veraniega.

Tras ganar la presea dorada, el mexicano habló con Claro Sports y aseguró que le "encantaría" ganar el PND, pues aún tiene la "espina" de no haberse quedado con el de 2019, año en el que fue nominado.

“Entiendo que también hay atletas que son extraordinarios, pero definitivamente me encantaría hacerlo, ya que en el 2019 también me postularon y no quedé, pero en esta ocasión espero que sí, porque te puedo decir que mi categoría es como los pesos pesados en el box.

“Mi categoría es la más alta, yo no estoy en contra de ningún deporte, al contrario, los admiro, los respeto a cada uno de los deportes, pero no es porque haga más yo mi deporte, pero se exige mucho. La cantidad de exigencia tanto en entrenamientos como en filtros para poder llegar a unos Juegos es demasiado para nosotros y la verdad es que me encantaría estar peleando por él”, señaló.

El triunfo de Cervantes en la prueba 100 metros T54 significó la tercera medalla de oro para México en París 2024. La primera fue de Gloria Zarza en impulso de bala y Arnulfo Castorena en natación.

