Juegos Paralímpicos París 2024: Jesús Castillo busca festejar cumpleaños con medalla

Los Juegos Paralímpicos de París 2024 están a la vuelta de la esquina para vivir un evento deportivo continental de máximas emociones.

Para José de Jesús Castillo Castillo, para atleta mexicano, una medalla en París 2024 sería el regalo perfecto de cumpleaños tras alcanzar los 40 años y por ello sigue trabajando firmemente para subir al podio.

“Apenas vamos comenzando, yo entro en acción el último día de los Juegos Paralímpicos, el 8 de septiembre, esperamos cerrar los Juegos con buenas noticias”, comentó.

“Ayer tuve mi primer entrenamiento aquí en la Villa, vamos a seguir entrenando fuerte y nos quedan varios entrenamientos”, recalcó el especialista en para powerlifting.

El también medallista de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, cumplió 40 años de vida este sábado 24 de agosto y fue festejado por su compañeros con Mañanitas incluidas.

“La verdad es que por lo regular a mí siempre me toca festejar mi cumpleaños, si no es Juegos Parapanamericanos, es en Juegos Paralímpicos o en Campeonatos del Mundo, pero siempre me toca mi cumpleaños en competencia”, recalcó el mexicano.

Castillo buscará superar lo conseguido en Tokio 2020, cuando se quedó en el quinto lugar, ahora en París 2024 podrá a la afición mexicana en algarabía el próximo 8 de septiembre.

