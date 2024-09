Julien Alfred, medallista olímpica en París. 2024, volvió a su país como heroína

Como la primera atleta en ganar una medalla olímpica por Santa Lucía, la velocista Julien Alfred ya había recibido poemas, pinturas y una canción calipso dedicada a ella.

El martes, las autoridades de Santa Lucía anunciaron que el 27 de septiembre será el Día de Julien Alfred, después de que la velocista de 23 años — a quien conocen como “JuJu” — regresó a la isla caribeña en donde llegó a correr descalza cuando era niña.

“Realmente no tengo palabras”, le dijo Alfred al primer ministro Philip J. Pierre y otros funcionarios del gobierno que se reunieron para celebrarla antes de que iniciara un desfile para las miles de personas que esperaron fuera — varios que viajaron desde Londres.

Alfred apareció con la presea dorada que ganó en los 100 metros en los Juegos de París, así como y la plata de los 200 metros. Le dio las gracias a su madre, al gobierno, sus entrenadores y otras personas, incluyendo a “su gente”.

“Muchos me guiaron en el camino y me ayudaron a llegar a este punto”, indicó mientras se le quebraba la voz. “No fue fácil. Fue un camino sinuoso. Muchas veces me quise dar por vencida”, finalizó.

