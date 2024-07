Kevin Berlìn pide a la afición apoyarlos en París 2024: "No todo es futbol"

"No todo es fútbol": aseguró el clavadista Kevin Berlín, quien pide a los aficionados mexicanos que apoyen a la delegación azteca que participará en los Juegos Olímpicos de París.

A menos de dos semanas de que inicie la justa veraniega, una de las máximas promesas del deporte mexicano como lo es Kevin Berlin mandó un importante mensaje a sus compatriotas, a quienes les pidió que volteen a ver a los atletas que se han encargado de poner el nombre del país en todo lo alto.

"Creo que algunos lo saben, creo que otros no, de chiquito hice fútbol. Hoy en día me encanta ver el fútbol, no lo práctico, obviamente porque primero son clavados y creo, que la verdad es ver que no todo es fútbol, que hay más deportes en México, que están dando la cara, poniendo en alto a México y hoy en día estamos aquí nosotros.

El medallista de plata en la Copa Mundial de Clavados celebrado en Montreal este 2024, destaca que los atletas tricolores han brillado en varias disciplinas cuando se lo han propuesto, y espera que París se demuestre con buenos resultados.

"Creo que México, en lo que haga es ching*n, creo que puede hacer lo que uno quiera y pues creo que hay que sumarse en esta parte (de apoyar), que clavados, taekwondo, nado sincronizado, se me puede pasar algún deporte, pero creo van a dar lo mejor de cada uno y estoy seguro que habrá grandes resultados", contestó en conferencia de prensa antes de viajar a París.

Por último, Berlín confiesa que le gustaría ser visto como un ídolo de los niños, pues es algo que lo motiva a sobresalir en la disciplina.

"Entonces, creo que hay que voltear a ver otra parte que solo ve México, que solo es fútbol. Por más que ame el fútbol, por más que me guste, estamos también nosotros y también, para nosotros, el que los niños pequeños nos vean como ídolos nos motiva", finalizó Kevin, quien junto con Randal Willars, son atletas a seguir en los JJ. OO. por su perfecta sincronía desde los saltos ornamentales.

