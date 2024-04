'Los Juegos Olímpicos, uno de mis grandes recuerdos': André Jardine

A cien días de una nueva edición de Juegos Olímpicos, el técnico André Jardine infla el pecho al recordar la conquista de la medalla de oro en futbol de Tokio 2020 con Brasil, lamenta que ni la Seleçao ni México puedan disputar el metal del balompié en París 2024, pero asegura que estará alentando no sólo a su país de origen sino a su país de adopción.

“Tristemente no están ni México ni Brasil en el futbol olímpico”, suspira el entrenador del América en charla exclusiva con RÉCORD. “Este es uno de los momentos que marcan la carrera profesional; cualquier deportista quiere estar algún día disputando Juegos Olímpicos.

“Es uno de los mejores recuerdos que tengo de mi vida y voy a disfrutar esta vez mirando por la televisión, y apoyando para que Brasil y México puedan conquistar la mayor cantidad de medallas en otros deportes, porque es una pena que no estén en futbol”, asegura Jardine.

El estratega de las Águilas explica que está identificado con nuestro país, que incluso vio nacer a su hijo, por eso apoyará en París 2024: “Soy muy agradecido por la forma en la que me han tratado aquí y me abrieron las puertas de un país y una Liga tan importante como la mexicana.

“Tuve la gran felicidad de que mi hijo naciera aquí, es mexicano, lo que me da una conexión para siempre con este país, que lo voy a guardar por siempre en mi corazón, voy a querer estar por aquí, pasar por aquí, no pasar tanto tiempo sin estar en México, es un país lindo, similar a Brasil en mucho y que me encanta vivir la experiencia en muchos aspectos”, agrega Jardine.

