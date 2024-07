Luis Garrido revela estremecedor momento: “Estuve a punto de perder mi vida en 2015”

Luis Garrido: "Estuve a punto de perder mi vida en 2015; mucha gente me abandonó en el camino". Hace nueve años, una rara enfermedad tenía a 'Monche' al borde de la muerte, hoy el regiomontano termina su participación en París 2024, pero no si antes dejar huella para el país azteca.

Garrido, de 28 años, tuvo su segunda participación en unos Juegos Olímpicos en París 2024. Aunque no pudo conseguir una victoria, ganó un set en su segundo encuentro, algo que nunca antes un mexicano había conseguido en una justa veraniega.

“Muchas veces das lo mejor y la vida tiene otra historia; te tienes que quedar con lo que haces. Es un grandísimo jugador (Lee Cheuk Yiu); al menos les pude dar un set. Hay que ser realista de quién eres y qué deporte es”, valoró el neolonés en entrevista con TUDN

El badmintonista neolonés recordó y agradeció a sus familiares más cercanos y su novia de nunca abandonarlo, especialmente cuando luchó contra una grave y rara enfermedad llamada rabdomiolisis, la cual frenó su carrera en seco a los 20 años.

“(Puse) lo que hace reconocer a un mexicano: Tenemos muchos güevos para sacar las cosas adelante. Estuve a punto de perder mi vida en 2015; mucha gente me abandonó en el camino; ni mi novia, hermanos y papás (me dejaron). Si puedo competir a nivel mundial es gracias a ellos”, destacó.

Mirando hacia el futuro, Luis espera extender este sueño hasta el siguiente ciclo olímpico de cara los Juegos Olímpicos de Los Angels 2028.

“Me hubiese encantado dar la victoria a ellos y a México, pero a veces así es la vida; no me retiro, voy a buscar 2028. Me he dado cuenta que puedo jugar en ese nivel”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡RETRASA EL DEBUT! KYLIAN MBAPPÉ SE PIERDE PRETEMPORADA CON EL REAL MADRID