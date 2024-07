Marcos Madrid se va contento a pesar de ser eliminado de París: 'Seguiremos aprendiendo'

Marcos Madrid no pudo tener una buena participación en loa Juegos Olímpicos de París 2024, tras caer eliminado en la primera ronda en Tenis de Mesa. El atleta mexicano terminó cayendo 4-0 ante el seis veces medallista olímpico Dimitrij Ovtcharo.

Tras terminar su participación en París 2024, el mexicano aseguró que se va contento a pesar del resultado y aunque no logró avanzar a la siguiente ronda, considera que seguirá aprendiendo.

“Me sentí contento de estar aquí, me costó muchos años nuevamente regresar me hubiera gustado tener un mejor partido, pero así se dio y seguiremos aprendiendo… Pero el trabajo y la disciplina que me da el día a día sé que las cosas se pueden lograr ese es el aprendizaje que mientras más constate seas es cuando logras los objetivos”, confesó el mexicano.

Con respecto a su enfrenamiento, el mexicano aseguró que su propia presión lo llevó a tener fallas que al final le costaron la derrota. Ante esto aseguró que buscará trabajar en la parte mental de cara a otras competencias.

“Fue difícil porque esperaba mucho más de lo que pude desarrollarme, un juego muy cerrado con su servicio, su táctica y tal vez yo me presioné algunas veces, algunas fallas directas, quería asegurar, pero él tomaba la delantera.

“Hay que seguir trabajando cada vez más, mucho más específico en lo que es la parte mental; ahora son detalles que posiblemente descuidamos o no somos más insistentes”, finalizó.

