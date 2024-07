Javier Mascherano, entrenador de la Selección Argentina olímpica, denunció que uno de sus jugadores, Thiago Almada, fue víctima de robo un día antes del partido de este miércoles contra Marruecos.

Al término de la polémica derrota frente al conjunto africano, Mascherano se quejó abiertamente del arbitraje por la revisión del VAR y de los organizadores de París 2024 tras revelar que Almada sufrió un robo de un reloj y varios anillos en las instalaciones de entrenamiento de la Albiceleste.

"Ayer entraron al entrenamiento y nos robaron. A Tiago Almada le falta un reloj, anillos. En un entrenamiento en Juegos Olímpicos... No quisimos decir nada. No nos gusta que pasen este tipo de cosas.

"Nunca nos dijeron que estaban revisando la jugada. El partido se suspendió por la seguridad, en ningún momento nos hablaron de la revisión. La página oficial había puesto el partido 2-2, no hablaron de la revisión. El árbitro no vino, no nos dio explicación. Fue un escándalo, no es un torneo de barrio, son los Juegos Olímpicos", explicó.

La Selección Argentina continuará su aventura en los Juegos Olímpicos el 27 de julio frente a Irak y 30 contra Ucrania, duelos en los que buscará revertir el mal inicio de torneo e instalarse en la siguiente ronda.

