Osmar Olvera revela degradación de sus medallas olímpicas: 'Ya están muy despintadas'

Osmar Olvera fue por mucho el atleta más destacado de la Delegación Mexicana durante los pasados Juegos Olímpicos en París. El clavadista mexicano consiguió dos medallas olímpicas una de plata y una de bronce, sin embargo, un mes después, parece que necesitará la reposición de ambas.

En entrevista para Fox Sports, el atleta azteca reveló que ambas medallas han perdido su pintura, especialmente la de bronce, misma que consiguió en el trampolín individual, pues de acuerdo con Olvera, se empezó a despintar al día siguiente de obtenerla.

“Como saben, mi medalla se ha ido despintando. La de plata creo que tardó un poco más, pero la de bronce prácticamente al día siguiente ya empezaba a despintarse y conforme han pasado los días hasta ahorita ya está muy despintada. Sí me sorprendió, no creí que las medallas olímpicas se despintaran, pero ojalá para el futuro mejoren esta parte”, reveló el clavadista.

Con respecto a la reposición de las dos medallas, el clavadista confesó que tuvo que hablar con el Comité Olímpico Mexicano para saber como conseguirá la reposición de las dos medallas o si habrá alguna forma de arreglarlas.

“Le pregunté al COM cuál era el proceso; me pidieron fotos de mis medallas, yo creo que, para mandarlas al Comité Olímpico Internacional, ellos se van a encargar y ya me van a decir qué es lo que procede. No sé si tenga que ir a París o me la manden para acá. Estoy a la espera de saber el protocolo para que me den la reposición, espero, de las dos medallas.”, finalizó.

