París 2024: Alegna González esperaba más de su rendimiento

Alegna González terminó en el quinto lugar en los 20 km de la marcha, misma posición que consiguió en los Juegos de Tokio 2020.

La mexicana estuvo en posiciones de medalla durante varios kilómetros, pero fue en el número 13 en el cual perdió posiciones.

“Intenté estar ahí, no se logró al final, di todo de mí. No me siento triste, pero sí enojada conmigo porque venía con una meta muy fija y no se logra”, declaró Alegna sobre su rendimiento.

“Ahora quise ser una Alegna más competitiva, vine lo mejor preparada posible y aquí está el resultado”, mencionó la marchista mexicana acerca de su preparación.

El tiempo final de Alegna González fue de 1:27:14 horas y por el lado de Jiayu Yang de China, se llevó la medalla de oro con 1:25:54.

Alegna González tendrá otra oportunidad de llevarse una presea el 7 de agosto, cuando al lado de Ever Palma competirá en maratón de marcha relevo mixto.

