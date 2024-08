Ana Paula Vázquez se va de París 2024 orgullosa de su participación: “Era una llave difícil”

Luego de caer en la ronda de 32avos de Final en Tiro con arco individual Femenil, la arquera mexicana Ana Paula Vázquez mencionó que se va con la frente en alto de París 2024 luego de ser eliminada en la modalidad individual, pero con un bronce por equipos.

Ana Vázquez se rindió en elogios ante su rival y además de mencionar las grandes cualidades de la arquera alemana, resaltó que las condiciones climáticas no le favorecieron, pues al disputar el partido por la tarde le tocó lidiar con fuertes ráfagas de viento que afectaron considerablemente a su puntería.

“Así es el deporte, creo que es una moneda al aire, no sabes lo que tu contrincante te va a tirar, puedes controlar lo que tiras y yo estuve batallando con el factor viento, cuando vi que me tocaba en la tarde, en la tarde hay mucho viento como puedes ver y yo sabía que no iba a ser un partido sencillo sobre todo porque yo conozco a Charline, es una contrincante fuerte”, declaró la arquera mexicana.

"ASÍ ES EL DEPORTE" Ana Pau Vázquez después de un gran duelo ante la No.16 del mundo, quien avanzó por un solo punto en #Paris2024#ParísEsTuyo pic.twitter.com/bV5KbpH5Fb — Claro Sports (@ClaroSports) August 1, 2024

De igual forma la arquera mexicana señaló que era consciente que se encontraba en la llave más complicada del torneo, pues en caso de avanzar le tocaría enfrentarse contra una arquera surcoreana o Gran Bretaña, por lo que llegó con la mentalidad de disfrutar en casa tiro su participación individual en París 2024.

“Yo sabía la llave que me había tocado, sabía que me había tocado contra Charline y si ganaba contra la coreana (Lim Si-Hyeon) que es muy buena o si no contra Penny Healey, era una llave difícil y no me quedaba más que disfrutar y si yo era la victoriosa en esa llave pues iba a estar muy contenta, pero si no también, es muy bonito el tiro con arco y yo estoy orgullosa”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANTE POLÉMICA POR BOXEADORA IMANE KHELIF, ESPECIALISTA PROPONE CREAR NUEVAS CATEGORÍA}