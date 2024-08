Ante polémica por boxeadora Imane Khelif, especialista propone crear nuevas categorías

Ángela Carini quedó fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024 luego de combatir apenas 46 segundos contra Imane Khelif. La situación generó polémica por las declaraciones posteriores de la italiana, quien insinuó que su rival pudiera no ser una mujer, luego de que el año pasado fue descalificada en el mundial por sus altos niveles de testosterona.

Al respecto, la especialista en el tema, Ángela Guerrero, señaló que la problemática va más allá de la boxeadora argelina. "Muchas personas llaman a Imane como si fuera un hombre, cuando es una mujer. Y es una mujer por el simple hecho de que ella se autoadscribe así".

"Lo que se realizó es una prueba de testosterona. No es una mujer transexual, no es un hombre que hay hecho la transición, es una mujer que tiene altos niveles de testorsterona y que no ha logrado pasar las pruebas", enfatizó la especialista en entrevista con RÉCORD+.

Ampliar las categorías en Juegos Olímpicos

Ángela Guerrero señaló que el juicio no debe estar en su Imane es un hombre o una mujer cisgénero, sino en que las autoridades como el Comité Olímpico Internacional (COI) o las federaciones y asociaciones deportivas internacionales no tienen claras sus regulaciones. "Estamos enfrentando una realidad en las que no existen solo hombres y mujeres, y no solo está cambiando el plano social o político, también lo deportivo".

"Entonces tenemos que valorar este tipo de situaciones antes de valorar si es injusto. Hay muchísimos casos que de manera natural tienen más testosterona que otras, y viceversa, en el caso de los hombres. No pensemos de facto que lo que está haciendo es trampa, no está en nosotros", y reiteró que el COI y demás instituciones necesitan actualizarse ante esta nueva apertura del espectro sexual.

En ese sentido, consideró que una alternativa sería ampliar las categorías de competencia y no limitarlo a personas cisgénero. "La inclusión deportiva debe ir con regulación deportiva. Si vamos a abrir el espectro, necesitamos ir más allá de las categorías que tenemos actualmente. Y esto tiene que ver con que hay procesos de hormonación, que afectan las capacidades físicas o potencian".

"Esto no se está discutiendo así, se está discutiendo a partir de un prejuicio que es: Esa mujer en realidad no es mujer, es hombre. Y no, lo que nos están poniendo en frente es "habrá más categorías", o nuevas pruebas además de la de testosterona", finalizó,

