París 2024: Polémica boxeadora argelina avanzó a Cuartos de Final tras retiro de su rival

A Imane Khelif la polémica la acompañara durante toda su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Y el debate tomó una nueva dimensión tras suante la italiana Angela Carini, quien se retiró luego de recibir un derechazo luego de 46 segundos.

Junto con la taiwanesa Yu Ting Lin, la boxeadora argelina de 25 años recibió el permiso por parte del Comité Olímpico Internacional (COI) para participar en la justa veraniega de este año a pesar de no superar las pruebas de "elegibilidad de género" a las que les sometió la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) el año pasado.

Sin embargo, debido a los problemas al interior de la IBA, para la justa veraniega fue el COI el encargado de organizar las pruebas y clasificatorios del boxeo. Por ello tanto Imane como Yu Ting Lin recibieron el derecho de competir, la primera en la categoría de 66kg y la segunda en los 57kg.

Khelif avanza a Cuartos de Final por retiro de su rival

En su primer combate, la argelina requirió 46 segundos para quedarse con la victoria, ya que el primer golpe que conectó fue directo al rostro de Angela Carini. La italiana de inmediato se acercó a su esquina y poco después su entrenador hizo la seña de retiro, tras lo cual la boxeador cayó al rin de rodillas con lágrimas en el rostro.

Ahora Imane se enfrentará Cuartos de Final, programados para el próximo sábado 3 de agosto, a la húngara Anna Luca Hamori que venció en su respectivo combate a la australiana Williamson Marissa.

La boxeadora Angela Carini acaba abandonar los Juegos Olímpicos tras enfrentarse con Imane Khelif. El combate duró 47 segundos. La Asociación Internacional de Boxeo descalificó a Khelif el año pasado al encontrarle cromosomas masculinos. El COI, sin embargo, la dejó participar. pic.twitter.com/Bu60wB00tf — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) August 1, 2024

Imane Khelif, en el centro de la polémica desde 2023

Fue en 2023 que la polémica llegó a la carrera deporitva de Imane Khelif, cuando la IBA decidió descalificarla antes de que disputara la Final del Campeonato Mundial de Boxeo. " Se dice que tengo cualidades que no me permiten pelear con mujeres".

"No me creé a mí mismo, Dios me creó de esta manera. Pero a pesar de las provocaciones y de las intimidaciones, resistí y levanté en alto la bandera de mi país", fueron las palabras de Imane en 2023 tras su descalificación por tener altos niveles de testosterona.

"Tenía asegurada la medalla de oro pero me sorprendió la decisión basada en mis cualidades diferentes a las de los demás boxeadores, a pesar de que tenía cuatro peleas antes de esta final", añadió en un video que publicó como respuesta a las acusacione que recibió.

Aunque la prensa internacional se ha referido a Khelif como transexual, no hay evidencia de que la boxeadora se sometió a una cirugía de reasignación de género. Su situación, de acuerdo con medios de argelia como ObserveAlgérie, responde más a una cuestión de hiperandrogenismo o Síndrome Swyer, lo que daría a Imane la condición de persona intersexual.

