París 2024: Alejandra Valencia celebró su pase a Octavos de Final a pesar de sufrimiento

Con sufrimiento, pero Alejandra Valencia mantiene la esperanza de ganar una medalla más en los Juegos Olímpicos de París 2024. La arquera sonorense ya logró el bronce por equipos femenil y aunque sufrió en su partido de Dieciseisavos de Final contra la ucraniana Veronika Marchenko, ya está en Octavos de Final.

Sin embargo, por ahora la primera prueba por ahora será la de equipos mixtos, donde competirá con Matías Grande que también logró meterse entre los 16 mejores. "Hay que seguir enfocados que ya mañana viene el mixto", declaró Ale tras sellar su pase a la siguiente ronda.

La experimentada arquera consideró que en su jornada de este miércoles, lo que más tuvo que trabajar fue la paciencia para no desconcentrarse cuando las cosas no estaban saliendo. "Fue mantener la paciencia. Tanto mi entrenador como yo estábamos de: 'Estás haciendo las cosas bien, solo no están entrando. Entonces mantener la paciencia y solo se va a dar'".

"No entrar en desesperación, mantenerme pensando en lo que estaba haciendo en cada fecha, eso fue. Es muy fácil entrar en desesperación cuando no se están dando los puntos, entonces siento que sí fue un gran aprendizaje y crecimiento para mí", añadió Valencia Trujillo.

Ale Valencia agradeció el apoyo de mexicanos en París y en la distancia

Por otra parte, la arquera compartió su emoción de avanzar a los Octavos de Final, instancia en la que se enfrentará a la china Li Jiaman, que ya venció a México en la prueba por equipos y se quedó con la plata. Además, agradeció el apoyo, que ha sido muy importante en esta justa veraniega.

"Muchas gracias a los que vinieron y a los que están apoyando desde su casa. Intento acabar en tres sets pero a veces no se puede. Se siente ese apoyo y más cuando empiezan a sacar las banderas, empiezan a gritar. Trato de hablar tanto con el público, pero sí los escucho", finalizó.

¿Cuándo compite Alejandra Valencia de nuevo en París 2024?

En la prueba de equipos mixtos, la arquera competirá a lado de Matías Grande este viernes 2 de agosto. Su partido está programado a las 2:46 horas del centro de México y se enfrentarán a la dupla de Brasil, conformada por Marcus D'Almeida y Ana Luisa Sliachticas.

Mientras que en lo individual será hasta el sábado 3 que se juegue su boleto a los Cuartos de Final para mantener viva la esperanza de otra medalla para la delegación azteca.

