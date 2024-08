París 2024: Ana Gabriela Guevara da su postura sobre Imane Khelif

Ante la polémica generada en el entorno de Imane Khelif, después de su pelea con Angela Carini, la actual directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Ana Gabriela Guevara dio a conocer su opinión y postura sobre la situación.

“Imane Khelif tiene todo el derecho de estar peleando, y la muestra es que está ahí y va a pelear por oro”, señaló Ana Gabriela Guevara.

La presencia de Ana Gabriela Guevara en París, para ver a los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos dio lugar a más declaraciones sobre esto.

“Ella ha participado en los demás eventos y no está exenta de los controles del propio Comité Organizador y todo lo que implica estar dentro de los Juegos Olímpicos. No hay ninguna postura más allá de lo que la propia federación ha mostrado”, declaró la ex atleta mexicana.

Angela Carini ya pidió disculpas por sus declaraciones e Imane Khelif peleará por la medalla de oro este viernes ante Liu Yang de China.

