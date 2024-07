París 2024: Aplastante demostración del Dream Team sobre Sudán del Sur

El Dream Team continúa sin ensuciarse las manos. Como era de esperarse, el equipo nacional de los Estados Unidos se ha comportado como una verdadera aplanadora. Esta vez, jugando a medio gas, hicieron ver su realidad al combinado de Sudán del Sur, quienes en un partido de preparación les dieron un gran susto, pero ahora, en la justa olímpica, fueron totalmente superados con un marcador final de 103-86.

No fue necesaria una canasta de último segundo de LeBron James para evitar la derrota; estos son los Juegos Olímpicos y el Dream Team no se anda con rodeos. Los dirigidos por Steve Kerr tienen un objetivo claro: retener el oro que han conquistado en los últimos cuatro Juegos Olímpicos. Con esta segunda exhibición de fantasía y su segunda victoria, el equipo nacional de las Barras y las Estrellas ha dejado claro que no se desvían de su meta.

El coach de los Golden State Warriors, Steve Kerr, ha demostrado tener la gran capacidad de manejar este equipo de grandes estrellas, dándole un lugar clave a cada uno de ellos sin restarles importancia.

Su próximo rival será Puerto Rico, a quienes se medirán el próximo sábado 3 de agosto a las 09:15 horas del centro de la Ciudad de México. Con su dos victorias y una diferencia de 43, Estados Unidos ocupa actualmente la primera posición de la clasificación general combinada, algo clave, pues pasan los mejores ocho de aquí y se arman los brackets según su posición.

