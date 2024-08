París 2024: Así se vivió la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos

Los Juegos Paralímpicos de París 2024 comenzaron oficialmente con una emotiva y vibrante ceremonia de inauguración en la histórica Plaza de la Concordia, en el corazón de la ciudad. El evento capturó la esencia de la perseverancia, la inclusión y la resiliencia humana, al reunir a miles de atletas de todo el mundo que desafían las barreras y celebran la grandeza del deporte paralímpico.

La Plaza de la Concordia, conocida por su historia y majestuosidad, se transformó en un escenario imponente para la apertura. Con una combinación de música, luces y performances artísticos, la ceremonia reflejó no solo la cultura del país anfitrión, sino también la diversidad y unidad que representan estos Juegos.

Uno de los momentos más destacados fue el desfile de las delegaciones. Atletas de 167 países, más otro equipo de representantes refugiados, ingresaron a la plaza, cada uno mostrando su orgullo y espíritu competitivo. México sin duda fue uno de los que más llamó la atención debido a su energía, alegría y principalmente su folklore colorido, representado en máscaras, ponchos y sombreros.

Al concluir el desfile, Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional, dio la bienvenida al "evento de mayor transformación de la tierra, los Juegos Paralímpicos de 2024".

"Celebramos lo que nos hace ser diferentes, 11 días de sensacional deportes, como familia, como amigos. Espero que los Paralímpicos detonen una revolución de inclusión. Igualdad, libertad y fraternidad", añadió.

Por su parte, Tony Estanguet, presidente del Comité Organizador de los Paralímpicos de París 2024, dio un discurso emotivo en donde dejó el claro mensaje con el que marchan los 4.400 participantes que le darán emoción a esta justa deportiva.

"Esto los hacen revolucionarios, cuando les dijeron que no, ustedes continuaron, cuando les dijeron discapacitados, repitieron desempeño, cuando les dijeron imposible, lo hicieron. Cada emoción de ustedes carga un mensaje, un mensaje que no puede ser olvidado jamás, que no tiene límites, entonces no nos impongamos límites, esa es la revolución paralímpica. Gracias por otorgarnos esta oportunidad única para revolucionar la forma en la que vemos el mundo", externó.

Para concluir, la antorcha olímpica pasó por varios históricos atletas como Michaël Jérémiasz de tenis de silla de ruedas; Bebe Vio, esgrimista italiana; Oksana Master, remera y esquiadora ucraniana; Rehm Markus, conocido por dar el 'salto imposible'; hasta que la llama llegó a Charles-Antoine Kouakou, Nantenin Keita, Fabien Lamirault, Alexis Hanquinquant y Elodie Lorandi, quienes justos se encargaron de encender el pebetero.

