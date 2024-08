París 2024: ¿Cuál es la polémica alrededor de Imane Khelif, boxeadora argelina?

La pugilista Imane Khelif se encuentra en el ojo del huracán tras su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024, en el que su rival, la italiana Angela Carini, decidió abandonar el combate a los 46 segundos. Esto ha provocado muchas críticas y desinformación alrededor de la boxeadora, de quien se puso en duda que fuera mujer.

Khelif, originaria de Tiaret, Argelia, fue noticia en México en diciembre de 2022, cuando venció duramente a la mexicana Brianda Tamara Cruz. "Cuando peleé con ella, lo sentí muy fuera de mi alcance, me lastimaban mucho sus golpes, creo que nunca en mis 13 años de boxeadora me había sentido así", fueron las palabras de la mazatleca en su momento.

Palabras similares a las de Carini, a raíz de lo cual, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación, se ha señalado a Khelif como mujer transexual. Acusación que es equivocada, ya que la boxeadora no se ha sometido a una cirugía de reasignación de género.

¿Cómo se originió la polémica con Imane Khelif?

En 2023, Imane fue eliminada del Campeonato Mundial de Boxeo de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA, por sus siglas en inglés), tras analizar un par de pruebas de elegibilidad de género realizadas en 2022 y 2023, y determinar que la argelina tenía "ventajas competitivas sobre otras competidoras".

"La descalificación fue el resultado de su incapacidad para cumplir con los criterios de elegibilidad para participar en la competencia femenina. Esta decisión, tomada después de una revisión meticulosa, fue extremadamente importante y necesaria para mantener el nivel de equidad y la máxima integridad de la competencia", explicó la IBA.

La precisión de las pruebas y sus resultados no se difundieron, pero el organismo aseguró que no fue un examen de testosterona. "Fueron sometidos a una prueba separada y reconocida, cuyos detalles siguen siendo confidenciales. Esta prueba indicó de manera concluyente que no cumplía con los criterios de elegibilidad necesarios y se encontró que tenían ventajas competitivas sobre otras competidoras", añadió.

En su momento, el medio ruso TASS News aseguró que Umar Kremlev, presidente de la IBA, declaró que las pruebas realizadas fueron de ADN y demostraron que Imane tenía cromosoma XY (que por lo general designa al bebé el sexo masculino), razón por la cual estaba "excluida de los eventos deportivos".

Fue a raíz de esa publicación que se manejó la versión de que la boxeadora era transexual, a pesar de que las declaraciones Kremlev no se confirmaron en otros medios.

Hiperandrogenismo, Síndrome de Swyer, ¿cuál es la condición de Imane Khelif?

"Se dice que tengo cualidades que no me permiten pelear con mujeres. No me creé a mí misma, Dios me creó de esta manera. Pero a pesar de las provocaciones y de las intimidaciones, resistí y levanté en alto la bandera de mi país", declaró Khelif en 2023 luego de que la descalificaran del Campeonato Mundial, pese a nacer como mujer cisgénero, es decir, con genitales femeninos.

En Argelia, tanto la cirugía de reasignación de género como el cambio en los documentos oficiales es ilegal, por lo que Khelif no podría competir como deportista transexual en París 2024. En este entendido, la situación de la boxeadora puede responder a una condición de hiperandrogenismo o bien algo similar al Síndrome Swyer.

En el caso del segundo, es un tipo de hipogonadismo que -a grandes rasgos- provoca que la persona en cuestión tenga características físicas típicas de una mujer, pero con cromosoma XY. Las personas con esta condición suelen tener aparato reproductor de mujer, pero que no se desarrolla y por ende no producen ovarios ni menstruan.

Mientras que el hiperandrogenismo o hiperandrogenia -que también puede manifestarse en diferentes formas- es una situación en la cual una mujer presenta altos niveles de hormonas masculinas, entre ellas, la testosterona. Al no estar claro cuál fue el motivo por el cual IBA descalificó a Imane, tampoco se conoce con exactitud en qué parte del espectro de diversidad sexual se encuentra la boxeadora.

COI se posiciona respecto al caso de Imane Khelif

"Toda persona tiene derecho a practicar deporte sin discriminación". Así de contundente fue el comunicado del Comité Olímpico Internacional a raíz de la polémica con Khelif. La argelina no es la única bajo escrutinio, ya que la taiwanesa Lin Yu-ting -que todavía no compite- también fue sancionada en su momento por la IBA.

Al respecto, el organismo olímpico enfartizó que ambas "cumplen con las normas de elegibilidad y de inscripción de la competición, así como con todas las normas médicas aplicables establecidas por la Unidad de Boxeo de París 2024". De igual forma, recordó que las dos llevan varios años en competencia hasta su descalificación del Campeonato Mundial en 2023, misma que el COI consideró "abitraria".

"La agresión actual contra estos dos atletas se basa enteramente en esta decisión arbitraria, que fue tomada sin ningún procedimiento adecuado, especialmente considerando que estos atletas habían estado compitiendo en competiciones de alto nivel durante muchos años. Las reglas de elegibilidad no deben cambiarse durante la competencia en curso, y cualquier cambio de reglas debe seguir procesos apropiados y debe basarse en evidencia científica", añadió el comunicado.

