París 2024: Daniela Gaxiola avanza a los Cuartos de Final en el ciclismo de pista

En una emocionante jornada de ciclismo de pista en los Juegos Olímpicos de París 2024, la ciclista mexicana Daniela Gaxiola se clasificó para los cuartos de final en la prueba de keirin femenil. Gaxiola, compitiendo en la serie 2, logró un destacado segundo lugar en su heat, asegurando su pase a la siguiente ronda.

Por otro lado, su compatriota Yuli Verdugo, quien compitió en la serie 1, no corrió con la misma suerte y fue eliminada tras finalizar en una posición que no le permitió avanzar. Verdugo tuvo una última oportunidad en el heat de repechaje, donde terminó en segundo lugar, a tan solo .124 segundos del primer puesto, pero no fue suficiente para continuar en la competencia.

Las ciclistas mexicanas participaron en la ronda de repechaje, misma que se llevó a cabo la mañana de este miércoles, después de terminar en las posiciones 4 (Daniela Gaxiola) y 6 (Yuli Verdugo).

Las fases finales de esta prueba se llevarán a cabo mañana a partir de las 9:18 am, donde Gaxiola buscará seguir avanzando y luchando por una medalla para México.

