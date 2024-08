París 2024: Henry tras eliminar a Argentina: “No tomamos este partido como una revancha”

Francia comandada por Thierry Henry venció por la mínima a la Argentina que volvió a desatar nuevamente la polémica al finalizar el partido.

El entrenador de la Selección Sub-23 habló sobre el difícil duelo ante los sudamericanos y recalcó que no es una revancha de lo sucedido en la Final de Qatar 2022.

“No tomamos este partido como una revancha porque el Mundial fue con otros equipos”, mencionó el talentoso exfutbolista.

Henry mencionó lo sucedido al finalizar el partido: “No estoy de acuerdo con lo que pasó al final del partido. Mi jugador (Enzo Millot) vio una tarjeta roja y no lo acepto, no debe pasar. Yo no podía controlar lo que pasó”.

El estratega reconoció que no fue uno de los mejores partidos por parte de sus dirigidos: “Hemos jugado un partido que normalmente no jugamos, ha sido duro. Argentina tuvo la posesión, mientras tanto nosotros intentamos esperar y salir a la contra”.

Francia se enfrentará a Egipto en Semifinales, mientras que en la otra llave Marruecos hará lo propio ante España, los partidos se disputarán el lunes 5 de agosto.

