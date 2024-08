París 2024: Horas antes de la Ceremonia de Clausura, se evacuó Torre Eiffel por escalador desconocido

Los Juegos Olímpicos de París 2024 están por concluir, pero incluso su último día de actividades no se salvó de la polémica. Lo anterior debido a la evacuación que tuvo que hacerse de la Torre Eiffel, luego de que una persona decidió escalar por fuera de la estructura.

Desde el inicio de la justa veraniega, e incluso antes, la capital francesa ha estado bajo escrutinio por la cuestión de seguridad, amenazas terroristas, así como por la limpieza de la ciudad y la higiene de las aguas del Río Sena, donde se realizaron algunas pruebas.

A ello se sumó la Ceremonia de Apertura, tanto por su temática y las amenazas que desencadenó contra el director artístico, como por la incertidumbre previo al evento. Y es que en la noche anterior a la inauguración, el sistema ferroviario de París sufrió actos de sabotaje.

En este contexto, la clausura no se quedará atrás aunque de momento, afortunadamente, parece que no se trata nada que ponga en riesgo la integridad de los asistentes, ya que fue solo la presencia de un escalador no autorizado.

La policía parisina ordenó la evacuación alrededor de las 7:30 horas México, 15:30 horas de Francia, este domingo, casi cinco horas antes del inicio de la Ceremonia de Clausura. Los guardias escoltaron a los visitantes, pero un grupo se quedó encerrado en el segundo piso.

Pasó media hora hasta que los turistas pudieron abandonar el lugar, sin nada mayor que lamentar. De acuerdo con la cadena BFMTV, el incidente acabó con la detención del escalador, cuya identidad no ha sido revelada.

Si bien la Torre Eiffel fue el escenario principal para la Ceremonia de Apertura, la de Clausura tendrá lugar en el Estadio de Saint-Denis, al norte de la ciudad, a partir de las 21:00 horas de Francia, 13:00 horas de México.

