París 2024: La inesperada postal que dejó el tenis de mesa con China, Corea del Norte y Corea del Sur

La competencia de tenis de mesa en los Juegos Olímpicos de París 2024 dejó una postal que se ha hecho viral, por lo que representa más allá de lo deportivo. China se quedó con la medalla de oro en la prueba de equipos mixtos y subió a lo más alto del podio por delante de Corea del Norte y Corea del Sur.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue el momento posterior a la ceremonia de premiación, cuando el surcoreano Lim Jong-hoon, que logró el bronce a lado de Shin Yu-bin, sacó su celular para tomarse una "selfie". Pero en la fotografía también se juntó la pareja norcoreana de Ri Jong-sik y Kim Kum-yong, y la china conformada por Wang Chuqin y Sun Yingsha.

PARÍS 2024 | Los olímpicos de Corea del Norte, Corea del Sur y China en una foto para de amistad, compañerismo y unidad.#Paris2024 #OlympicGames #TableTennis pic.twitter.com/XfhgdbhGpG — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 31, 2024

“Este es el auténtico espíritu de los Juegos Olímpicos”, son algunos de los comentarios que se han hecho respecto a la fotografía. “Selfi con las banderas nacionales de las dos Coreas y un teléfono Samsung”, fue como el diario surcoreano JongAng Ilbo describió la imagen.

“Los felicité cuando fueron presentados (en el podio) como medallistas de plata”, declaró Lim Jong-hoon poco después de la ceremonia de que su foto se hiciera viral.

¿Por qué llamó la atención la foto en tenis de mesa en París 2024?

Aunque ocasionalmente las dos Coreas han conformado equipos unificados para competencias deportivas, como ocurrió en los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 cuando el equipo femenino de hockey sobre hielo contó con jugadoras de ambas naciones, en años recientes las tensiones entre ambos países han crecido nuevamente. Para Tokio 2020 existió la propuesta de desfilar nuevamente de manera conjunta, pero Corea del Norte no asistió por la pandemia de Covid-19.

Tras ello, las relaciones políticas no atraviesan su mejor momento y aunque la guerra terminó con un armisticio en 1953, nunca se firmó un tratado de paz, de modo que las tensiones no han desaparecido por completo y son recurrentes entre ambos gobiernos. Por este motivo fue que trascendió el peculiar momento durante la premiación en París 2024 y no tardó en hacerse viral en redes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CUÁNTAS MEDALLAS HA GANADO MÉXICO EN CLAVADOS EN JUEGOS OLÍMPICOS?