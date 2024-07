Alejandra Orozco tras mal resultado en sincronizados: 'Fue un error mío'

Pese a las altas expectativas que había de ganar una medalla en clavados sincronizados 10m femenil, Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez se quedaron con las ganas y finalizaron la prueba en quinta posición.

La pareja mexicana tuvo problemas en sus últimos dos brincos y no consiguieron buenas calificaciones, por lo que cedieron terreno en la parte alta de la clasificación. Por ello, Orozco reconoció que ella fue la que cometió los errores que terminaron costando puntos a las aztecas.

"Un resultado agridulce. Sabíamos que iba a ser una competencia reñida y que no había margen de error. Fue un error de mi parte, así son los Juegos Olímpicos, todo puede pasar. Me siento orgullosa de nosotras, pero me hubiera gustado hacerlo mejor", dijo a Claro Sports.

Sin embargo, Alejandra Orozco aseguró que sabe en qué se equivocó y se mostró entusiasta para mejorar de cara a la prueba individual de la especialidad.

"Sé perfectamente sucedió en el tema técnico. Tenemos días para hacer ajustes y volvimos a demostrar que México tiene con qué (competir), estaremos en la pelea", agregó.

La prueba individual de plataforma 10m se llevará a cabo los días 5 (Preliminares y Semifinales) y 6 de agosto (Final).

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: CITLALI ORTIZ ES ELIMINADA DE PARÍS 2024 TRAS CAER POR DECISIÓN UNÁNIME ANTE CAITLIN PARKER