París 2024: Noah Lyles compitió con Covid la Final de los 200m

Noah Lyles compitió contagiado de Covid durante la final de 200m en París 2024. Tras la histórica victoria de Letsile Tebogo, el estadounidense se tiró al suelo y fue atendido por problemas respiratorios.

Pocos minutos después de finalizar el evento en el Stade de France, el US Track and Field confirmó que Lyles compitió con Covid, diagnosticado hace dos días, aclarando el por qué Noah tuvo que ser atendido por los servicios médicos e incluso salió en silla de ruedas tras la competenca.

El atleta estadounidense se llevó la medalla de bronce, aunque era el favorito para llevarse la presea de oro después de llevarse una del mismo metal en los 100m.

¿Noah Lyles será sancionado?

A la espera de información del Comité Olímpico Internacional (COI), las sensaciones son desfavorables para Noah Lyles, pues los protocolos de competencia son claros de acuerdo con el Covid-19, por lo que se espera una postura dura con el estadounidense.

"Me desperté temprano, alrededor de las 5:00 horas. del martes por la mañana y me sentía realmente horrible. Sabía que era más que simplemente sentir dolor por los 100", dijo Noah Lyles a NBC. "Despertamos a los médicos, nos hicimos la prueba y lamentablemente resultó que era positivo para Covid-19".

"Lo primero que pensé fue no entrar en pánico, pensando que había estado en situaciones peores. He corrido en peores condiciones, sentí. Simplemente lo tomamos día a día, tratando de hidratarnos lo más posible, nos pusimos en cuarentena y definitivamente diría que me pasó factura, pero nunca he estado más orgulloso de mí mismo por poder venir aquí y obtener una medalla de bronce. En los últimos Juegos Olímpicos me sentí muy decepcionado y esta vez no podría estar más orgulloso", añadió Lyes tras la carrera.

