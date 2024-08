Paty Valle se retirará como profesional tras los Juegos Paralímpicos de París 2024

Patricia Valle, histórica atleta mexicana, señaló que los Juegos Paralímpicos de París 2024 serán sus últimos. Y es que en cuanto compita en esta justa veraniega, Paty Valle establecerá un récord nacional con ocho participaciones consecutivas en unos Juegos Paralímpicos.

Con 55 años, la nadadora paralímpica cree que París 2024 es el momento ideal para retirarse. Y es que desde Atlanta 96, la mexicana no ha faltado a ningunos Juegos Paralímpicos y ha acumulado 11 medallas, en las que figuran cuatro medallas de oro (1 en Beijing 2008, 2 en Atenas 2004 y 2 en Sidney 200), una de plata (Atenas 2004) y seis de bronce (Sidney 2000, Beijing 2008, Londres 2012 y Rio 2016).

"Tengo ahorita un objetivo muy específico debido a que es mi octava participación en unos Juegos Paralímpicos. Mi objetivo es mostrarles a las personas que la edad no es un obstáculo para cumplir tus sueños y muestra de ello son mis octavos Juegos Paralímpicos. Quiero disfrutar estos juegos, hacer un muy buen papel. Ya no es opción continuar (Los Angeles 2028), no porque no quiera, sino porque ya fue un ciclo y el cuerpo también te dice 'ya estuvo'", declaró Paty en una entrevista para RÉCORD.

Asimismo, de cara a lograr esta hazaña, la mexicana se mostró orgullosa de lo conseguido y reconoció que, al ser mujer, a veces puede haber más obstáculos, sin embargo, ella ha podido superarlos y consumar una de las mejores carreras del deporte paralímpico.

"Una gran responsabilidad. Significa sentirme sumamente orgullosa por conseguirlo y sobre todo por ser mujer, es algo por lo que siempre luchamos. Es hermoso poder estar y calificar a ocho juegos consecutivos. Me siento responsable de estar en el lugar en donde estoy porque ha sido gracias a una gran base de trabajo", agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Nuevo DT? Entrenador de CR7 y Al-Nassr será despedido tras perder la Supercopa de Arabia