Prisca Awiti tras avanzar a Semifinales de judo: 'No solo es mi logro, es de un equipo nacional'

La mexicana, Prisca Awiti, hizo historia tras clasificarse a las Semifinales de judo (categoría 63kg) en París 2024 y no ocultó su emoción por la hazaña conseguida.

Al término del combate frente a Lubjana Piovesana en Cuartos de Final, Awiti aseguró que su logro no solo le pertenece a ella, sino a todo el equipo que está a sus espaldas trabajando.

"Mucha emoción. A todo mi equipo lo escuché gritando. No solo es mi logro, es de todo un equipo nacional, de mi entrenadores, mis compañeros de trabajo, mi familia, todos muy emocionados", dijo a Claro Sports.

Asimismo, la judoka azteca afirmó que, pese a estar muy cerca de asegurar medalla, no piensa en eso y solo está enfocada en su duelo de 'semis'.

"Todavía tenemos combates, no ha terminado el día. Tengo que seguir enfocada. Siempre intento tomar combate por combate, no pienso en medallas todavía, no me estreso con eso. La Semifinal la vamos a enfrentar pensando en la Semifinal y ya", agregó.

Prisca Awiti se medirá ante la croata Katarina Kristo en Semifinales. El enfrentamiento está programado para este mismo martes a las 8:40 de la mañana.

