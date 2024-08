Rafa Nadal tras quedar fuera de París 2024: "Se ha terminado una etapa"

Rafael Nadal cumplió 20 años en activo de carrera en el tenis profesional, después de dos décadas de profesionalismo en el deporte blanco, Nadal podría estar pensando en retirarse después de quedar eliminado en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Luego de caer ante Novak Djokovic en singles y después de quedar eliminado contra la pareja estadounidense Austin Krajicek y Rajeev Ram, el 15 veces ganador de Roland Garros ha anunciado que se termina la etapa de Juegos Olímpicos, aunque no descarta retirarse por completo del tenis profesional.

"Se ha terminado una etapa. Me había marcado hasta los Juegos como objetivo y hoy se ha terminado este ciclo. Necesito volver a casa a desconectar y analizar la situación en frío. Ver las ganas y fuerzas que me quedan", comentó para RTVE.

Asimismo, Nadal aseguró que no sabe si estará en el US Open de este año y agradeció el apoyo de los aficionados franceses en Roland Garros: "Quizás, no lo sé. Si ese fuese el caso, serán emociones inolvidables. El público me dio mucho cariño y me apoyó en cada segundo de mis partidos", aseveró.

El tenista español anunciará su decisión, aparentemente, después de que concluyan los Juegos Olímpicos o días antes de que comience el US Open.

