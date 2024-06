Rafa Nadal y Carlos Alcaraz jugarán juntos en los Juegos Olímpicos de París 2024

Rafael Nadal y Carlos Alcaraz formarán una de las parejas de dobles de España en los Juegos Olímpicos de París 2024, dijo la federación de tenis del país este miércoles 12 de junio. El anuncio se produjo tres días después de que Alcaraz, de 21 años, ganó su primer Roland Garros, el tercer título de Grand Slam de su carrera.

Alcaraz está considerado como el heredero de Nadal en el tenis español y ha comentado con frecuencia que el tenista mallorquín era su héroe de la infancia. Nadal, de 38 años, ya tiene dos oros olímpicos — uno individual en Beijing 2008 y uno en dobles junto a Marc López en Río 2016 — en un palmarés que incluye 22 majors.

“Rafa y Carlos van a estar jugando junto en París si nada lo impide", dijo el capitán de España, el extenista David Ferrer, al anunciar la lista de convocados. Pablo Carreño Busta, Alejandro Davidovich y Marcel Granollers completan el equipo masculino español para la cita olímpica en la capital francesa.

Mientras que en el equipo femenino no estará Paula Baldosa; así lo comunicó la capitana Anabel Medina. "Paula no entra por su ranking actual, sí podría hacerlo por su ranking protegido, pero nos ha transmitido que le quedan dos ranking protegidos para todo el año. Por su situación y por el hecho de que los Juegos no suman puntos, ha tomado esta decisión. Nos da mucha pena". Por lo que Sara Sorribes y Cristina Bucsa serán las encargadas de representar a España.

