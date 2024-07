Vanessa Zambotti destaca y se emociona por la plata de Prisca Awiti: "Me conmueve mucho"

Hoy fue un día histórico para el judo mexicano, ya que la medalla de plata ganada por Prisca Awiti representa mucho más que una presea: significa el sueño y la ilusión de miles de judocas que llevan años impulsando esta disciplina.

Vanessa Zambotti, atleta que representó a México en cuatro Juegos Olímpicos (desde Atenas 2004 hasta Río 2016) y que hoy participa como voz experta en las transmisiones de Claro Sports, no pudo evitar emocionarse tras la actuación de Awiti, quien al ganar la medalla de plata cumplió el sueño de muchos judocas.

"Fue muy intenso, fue un momento que muchos habíamos esperado. Yo, al menos en cuatro Juegos Olímpicos, busqué una medalla. Fue el día de Prisca, el día que todo le salió muy bien, el día que ella estuvo concentrada y buscó esa medalla olímpica desde el primer combate. Estoy muy contenta de haber presenciado esto, de haberlo narrado y de haberlo compartido con tanta gente", señaló Vanessa en una entrevista exclusiva con Récord.

La triple medallista panamericana destacó la determinación y preparación de Awiti, quien, asegura, tomó mucha experiencia desde su participación en Tokio hasta París. "Cuando sales en tu día, nadie te va a detener, y este día fue el día de Prisca. Desde la mirada, la forma de pararse en el tatami, de centrarse, de entrar, de saludar, todo. La técnica que ella hace es una técnica de sacrificio que se llama Yoko Tomoe Nage y muy pocas atletas la hacen. Aprovechó ese nivel de experiencia que tiene. El nivel que ella adquirió desde los Juegos Olímpicos de Tokio hasta estos Juegos Olímpicos fue tremendo, y creo que esa experiencia la ayudó a llegar más centrada y concentrada a estos JJ. OO. y estar peleando una medalla de oro en el tatami central de Champs-de-Mars", aseguró.

Además, Zambotti señaló el potencial impacto de este logro en el deporte del judo en México: "Estoy totalmente de acuerdo. En el judo puede pasar lo mismo que pasó en halterofilia con Soraya Jiménez, donde ya después tuvimos tres medallistas más; el mismo caso de tiro con arco, en donde hay cuatro medallistas. Se abren muchas posibilidades y esperemos que el judo sea más practicado y que la gente vea los beneficios del judo. La filosofía del judo es: te proyectan, pero te tienes que levantar, igual que en la vida. Te caes, pero tienes que seguir intentándolo".

Si bien Zambotti, originaria de Chihuahua, reconoce que no es muy cercana a Prisca debido a la diferencia de generaciones, ya tuvo la oportunidad de agradecerle por lo que esta medalla significa para ella y todos los atletas de esta disciplina.

"Sabes, no soy una persona muy cercana a Prisca porque somos de diferentes generaciones. Tuve la oportunidad, hace un rato, en un enlace que tuvimos en Claro, de poder saludarla y darle las gracias, y decirle que todos los judocas estamos muy agradecidos con ella porque nos demostró que sí se puede y que los sueños se logran. Me conmueve mucho porque el sueño de cualquier judoca que llega a unos Juegos Olímpicos es ganar una medalla y ella lo logró en sus segundos Juegos Olímpicos. Eso me da mucha alegría y me llena de emoción", concluyó.

