Liga MX debe modernizarse con una globalización de jugadores

México debe globalizarse

Hace unos días platicaba con Carlos Aviña, Director Deportivo del Mónaco de Francia y me dijo algo muy cierto: En México el problema no pasa por el entrenador en turno sino por la poca preparación de la gente que dirige inferiores al no estar capacitada en la generación de promesas a futuro de la Selección Nacional. Es más, consideró el directivo ‘europeo’ que México, en vez de pensar en un plan para 2030 los dirigentes deberían visualizar hasta el 2034 la entrega de resultados que se buscan, porque aunque están adelante los mundiales del 2026 y 2030 la realidad es que es muy poco tiempo para creer que ya habrá buenas cosas y posiciones del Tri a nivel mundial.

Otro punto a destacar es que México, en la Liga Mx, debe ser más globalizado y no sólo voltear al balompié sudamericano sino también a otros como Asia y Africa porque el mundo está muy globalizado. De acuerdo a Aviña, en el Mónaco hay hasta 20 nacionalidades y hoy tiene a un jugador africano que sabe que lo va a vender en millones a otras ligas. ¿Sobre mexicanos? Sabe que hay buenos jugadores, pero en otros lugares hay más y más económicos que los aztecas.

Heriberto Jurado, joya preciada

Si algo trabaja bien Necaxa son los jóvenes. De acuerdo al técnico Eduardo Fentanes su jugador Heriberto Preciado se convirtió en la joya más preciada de los Rayos en este mercado debido a que muchos equipos lo querían, además por su calidad, para cumplir los minutos de los jóvenes.

El mediocampista ya se integra con los Rayos en Estados Unidos de cara al siguiente juego frente a San Jose Earthquakes, pero sin duda por momentos se dijo que América estaba muy interesado en llevárselo. Fentanes declaró en Los Informantes que una de las peticiones que ha hecho a la directiva rojiblanca es mantener el plantel en su mayoría y así lo cumplirá el equipo de Ernesto Tinajero. Los hidrocálidos son a los que menos les importa, junto a Pachuca, el tema de menores, ya que le va a sobrar minutos para cumplir con la norma exigida por la Liga Mx a partir de esta temporada.

Santi: El entorno es de mucha presión

Una vez que sigue abierta la posibilidad de que Santi Giménez salga del Feyenoord de Holanda en medio de la investigación que hice sobre el presunto interés del equipo inglés Nottingham Forest hablé con gente muy cercana al jugador y pregunté las razones del por qué en Holanda el delantero mexicano luce como un crack y en México, con la Selección, parece uno más.

Lo que me aseguran es que el entorno del equipo mexicano es de mucha presión por los resultados que ha tenido el equipo desde Nations League, Copa Oro y ahora la Copa América lo que hace que haya al interior ese nervio del futbolista. Me agregan que si a eso se añade que el equipo no aprovecha estratégicamente sus cualidades como atacante entonces es un buen cóctel para entender que sin la confianza, en su momento de Lozano, la presión del entorno y que la estrategia no se diseña para aprovechar sus cualidades se termina por entender las pocas respuestas de Giménez en el equipo Tricolor.

Abogados recaban más información

El tema de Robert Dante Siboldi no ha terminado. Lo último que estoy informado es que el extécnico de Tigres, junto con sus abogados, están recabando información porque podría venir en cualquier momento una demanda. La denuncia quedó ahí, pero Siboldi y su equipo quieren ir hasta las últimas consecuencias por limpiar su nombre. Es común que en México al paso del tiempo las cosas se enfríen, pero en el caso del entrenador charrúa, al parecer, no va a ser así porque se mantiene la idea o la pregunta del por qué presuntamente se habría inventado una inverosímil historia de corrupción. El proceso sigue porque por vez primera se quiere sentar un precedente de claridad y justicia, por lo que pronto habrá noticias de Siboldi. La idea es que en México o el extranjero Robert dirija, pero con la cara en alto así como la de su auxiliar Miguel de Jesús Fuentes.