¿Triple A está en negociaciones con WWE? 

A unos días de celebrarse Triplemanía XXXII, ha surgido información de que WWE estaría en negociaciones con Triple A para formar una alianza, por lo que Dorian Roldán, quien es director general de la empresa mexicana, aclaró qué hay de cierto sobre ese trascendido.

Si bien considera que muchas veces la información se puede “tergiversar” y pide tanto a los medios de comunicación como a los aficionados que “no se dejen llevar por conjeturas”, reconoció que le gustaría tener una alianza con WWE, que es la empresa líder a nivel mundial en lucha libre y wrestling.

“¿Nos gustaría? ¡Claro! Nos encantaría tener alianzas con todos, hoy vemos a WWE, tenemos alianza con TNA, alianza con NOAH, nosotros trabajamos también con AEW, ¿ese es un impedimento? No lo sé. Viene un año muy interesante. WWE que era el más proteccionista, ya empezó con una nueva… no quiero decir mentalidad, el mundo está cambiando, los contenidos están cambiando… eso sólo mejora las entradas, mejora la industria y mejora la economía de todos.

“Sabemos quién es WWE, quién es AEW, y encantados de poder colaborar, somos como la productora mexicana que entrega el contenido a las grandes plataformas de lo que es en español, de aquí salen los mejores luchadores para que puedan tener otras plataformas muy grandes como esas grandes empresas”, declaró Dorian Roldán a RÉCORD.

¿Cómo está la relación de Triple A con AEW?

Sobre cómo es su relación con AEW, la cual ha trascendido que ya no es la mejor porque la compañía de Tony Khan ahora también tiene alianza en México con el CMLL, el director general de Triple A aceptó que es difícil saberlo.

“Yo también les preguntaría a ellos (AEW), es una pregunta compleja, para mí la relación es sólida. Yo no creo que sea un problema de AEW, más bien la industria ha estado acostumbrada durante muchísimos años a estos grupos y estas alianzas que se crean en determinados momentos y que vemos que esta convivencia que han tenido el Consejo Mundial de Lucha Libre y New Japan durante muchos años, no ha tenido esta apertura de poder trabajar con más, ahí es donde veo el problema”, agregó.

Dorian Roldán reconoce el buen trabajo del CMLL

Por último, Dorian Roldán habló del CMLL, su competencia directa, reconociendo que está haciendo un trabajo “fenomenal”, aunque también esto motiva a Triple A a mejorar sus funciones.

“Nacimos siendo competitivos y si tenemos competencia, nos van a ser más competitivos, venimos con muchísima hambre, venimos aprendiendo, llevamos 32 años en la industria, nos toca un competidor con 90 años, la verdad creo que lo están haciendo fenomenal, creo que vamos a diferentes audiencias.

“Donde tienen mucha fuerza (CMLL) es en los lugares donde tienen sus arenas propias, donde nosotros tenemos mucha fuerza es en toda provincia, venimos poco a Ciudad de México, pero nos hemos dado cuenta que la gente que asiste a la Alberca Olímpica (Gimnasio Juan de la Barrera) es gente ávida de ver más lucha libre, y pues bueno, que se armen los trancazos, buena competencia, bendita lucha libre que nos dé trabajo a todos.

“Y no solamente en México, ya tienes a AEW queriendo contratar talento, Stephanie Vaquer ahora ya en WWE después de tener esta oportunidad con AEW, ¿eso es bueno o malo? No lo sé, pero qué bueno que se estén dando noticias de la lucha libre en todos lados”, concluyó Dorian Roldán.

