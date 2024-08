Conoce el cartel completo de Triplemanía XXXII

La Caravana Estelar anunció el cartel completo de la próxima Triplemanía XXXII, a llevarse a cabo el sábado 17 de agosto en la Arena Ciudad de México, lugar en donde los asistentes disfrutarán de siete luchas, entre ellas la última del Vampiro Canadiense y el combate en el Domo de la Muerte, en donde caerá una máscara o una cabellera.

En la última conferencia de prensa previo al magno evento de la Tres Veces Estelar, Dorian Roldán, Director General de AAA, y Latin Lover, Director de Talento, revelaron más detalles sobre la función de la próxima semana, la cual iniciará con la Copa Triplemanía en la que participarán 15 luchadores sorpresa, varios de ellos en su momento estrellas de la compañía.

En esta función también estarán dos campeonatos en juego, el Reina de Reinas, que expondrá Flammer ante Faby Apache, mientras que para sorpresa de todos Komander pondrá en juego el cinturón Mundial Crucero frente a Laredo Kid y Matt Riddle.

Otra de las sorpresas que se dieron a conocer fue que en su última lucha Vampiro Canadiense, la cual será de ataúd, no sólo enfrentará a un rival, sino que serán varios y se conocerán hasta el día de Triplamanía XXXII, por lo que serán sorpresa para el público.

Cartel completo de Triplemanía XXXII

Copa Triplemanía/Serán 15 participantes

Lucha por el Campeonato Reina de Reinas

Flammer (Campeona) con Dalys como second VS Faby Apache con Sexy Star como second

Lucha por el Campeonato Mundial Crucero de AAA

Komander (Campeón) VS Laredo Kid VS Matt Riddle.

Lucha por el Campeonato de Parejas AAA

Psycho Clown y Negro Casas (Campeones) VS Dr Wagner Jr y Galeno del Mal VS The Maharaja Raj Dhesi y Satnam Singh con Jeff Jarrett

Lucha en ataúd

Vampiro Canadiense VS Luchadores sorpresa

Lucha por el Megacampeonato AAA

Nic Nemeth (Campeón) VS El Patrón Alberto

Domo de la Muerte/Caerá una máscara o una cabellera

Cibernético, Dark Ozz, Dark Cuervo VS Psicosis, Abismo Negro, Fiscal VS Murder Clown, Dave The Clown, Panic Clown.

