SummerSlam 2024: ¿Dónde y a qué hora ver el evento de la WWE?

Todo listo para el SummerSlam de la WWE. El macro evento dará inicio este sábado donde veremos luchas que prometer ser las mejores del verano, con los mejores peleadores del mundo de lucha.

El SummerSlam es uno de los eventos más esperados de la WWE, reconocido como uno de los "Cuatro grandes" junto a Royal Rumble, WrestleMania y Survivor Series.

Este año, el evento se celebrará el sábado 3 de agosto en el Estadio de los Cleveland Browns en Cleveland, Ohio, con una capacidad para 67 mil 895 espectadores. Se espera que la asistencia supere el récord del año pasado en Ford Field, Detroit, donde se congregaron 59 mil 194 fanáticos.

El evento principal de SummerSlam 2024 será el enfrentamiento por el Campeonato Universal Indiscutido, donde Solo Sikoa buscará destronar al campeón Cody Rhodes. Además, CM Punk se medirá contra Drew McIntyre en una lucha con Seth Rollins como árbitro invitado especial.

Otras de las peleas a destacar son el combate entre el campeón Damian Priest vs. Gunther por el Campeonato Mundial Peso Pesado, Logan Paul vs. LA Knight por el Campeonato de los Estados Unidos, Liv Morgan vs. Rhea Ripley por el Campeonato Mundial Femenino, entre otros.

Para disfrutar de este evento, los fanáticos en México podrán sintonizarlo a través de Fox Sports Premium a partir de las 17:00 horas. También estará disponible en línea en WWE Network, Fox Sports en Amazon Prime Video y Claro Video.

Cartelera SummerSlam 2024:

CM Punk vs. Drew McIntyre (Con Seth Rollins como árbitro invitado especial)

Cody Rhodes (c) vs. Solo Sikoa por el Campeonato Universal Indiscutido de WWE

Damian Priest (c) vs. Gunther por el Campeonato Mundial Peso Pesado de WWE

Logan Paul (c) vs. LA Knight por el Campeonato de los Estados Unidos

Sami Zayn (c) vs. Bron Breakker por el Campeonato Intercontinental

Liv Morgan (c) vs. Rhea Ripley por el Campeonato Mundial Femenino de WWE

Bayley (c) vs. Nia Jax por el Campeonato Femenino de WWE

SummerSlam 2024

Fecha: sábado 3 agosto 2024

Horario: 17:00 horas del centro de México

Estadio: Cleveland Browns Stadium

Transmisión: Fox Sports Premium, WWE Network, Fox Sports en Amazon Prime Video y Claro Video

