WWE en México 2024: Cartelera, horario, transmisión y todo lo que debes saber

La emoción y adrenalina de la WWE están de vuelta en México con la gira Supershow Summer Tour, que trae a las mejores superestrellas de la empresa. Los aficionados podrán disfrutar de dos presentaciones espectaculares, la primera de ellas el sábado 13 de julio en la Arena CDMX a las 20:00 horas.

Uno de los combates más esperados es el del Campeón Indiscutido de WWE, Cody Rhodes, quien expondrá su título frente al luchador mexicano Santos Escobar. Este enfrentamiento podría marcar un hito si Escobar logra conquistar el máximo título de la compañía.

Además, el evento contará con la presencia del Campeón Mundial Pesado, Damien Priest; la Campeona Femenil de WWE, Bayley; y la Campeona Mundial Femenil, Liv Morgan. Otro combate que promete emocionar a los fanáticos es el enfrentamiento entre Rey Mysterio y su hijo, Dominik Mysterio, un duelo que seguro será inolvidable para la afición.

Otras grandes estrellas que participarán en el Supershow incluyen a Randy Orton, Bianca Belair, Jey Uso, Sami Zayn (Campeón Intercontinental), Tiffany Stratton (Money in the Bank), Jada Cargill, LA Knight, Chad Gable y el grupo The Bloodline.

La gira de WWE continuará el domingo 14 de julio en Monterrey, donde los mejores luchadores cerrarán las presentaciones programadas en México. Cabe la pena mencionar que ninguna de las dos funciones tendrá transmisión por televisión.

Cartelera WWE Supershow Summer Tour en la Ciudad de México:

Campeonato Indiscutido de WWE: Cody Rhodes (c) vs. Santos Escobar

Campeonato Mundial Pesado: Damien Priest (c) vs. Jey Uso

Rey Mysterio vs. Dominik Mysterio

Más estrellas confirmadas: Liv Morgan (Campeona Mundial Femenil), Bayley (Campeona de WWE), Sami Zayn (Campeón Intercontinental), Tiffany Stratton (Money in the Bank), Bianca Belair y Jada Cargill, Randy Orton, LA Knight, Chad Gable, The Bloodline.

Stephanie Vaquer hará su debut en WWE este fin de semana en México

Stephanie Vaquer, la talentosa luchadora chilena, está lista para hacer su esperado debut en la WWE este fin de semana durante la gira de la empresa en México. Vaquer se unió oficialmente a la WWE hace unos días, y su primera aparición será este sábado 13 de julio en la Ciudad de México, seguida de una presentación en Monterrey el domingo 14 de julio.

La noticia de su incorporación a la WWE sorprendió al mundo de la lucha libre, especialmente después de su reciente salida del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), donde se había consolidado como una de las figuras más destacadas. La confirmación de su debut fue hecha por el legendario Shawn Michaels, quien señaló que Vaquer comenzará su carrera en la WWE participando en las funciones de NXT. Esta plataforma le servirá como fogueo antes de integrarse a las marcas principales de la compañía.

¡ÚLTIMA NOTICIA! ¡Apareciendo EN VIVO en Ciudad de México y Monterrey este fin de semana, la recién firmada por WWE, @Steph_Vaquer! Visita https://t.co/oe3NxHaK5U para obtener boletos #SuperShows pic.twitter.com/N6o0VyEZmE — WWE Español (@wweespanol) July 12, 2024

El anuncio de su participación en la gira de WWE por México ha causado gran revuelo en las redes sociales y entre los aficionados. La empresa de los McMahon confirmó a través de sus plataformas que la excampeona mundial estará presente en los eventos que se celebrarán en la Arena CDMX y en Monterrey, asegurando que su debut será uno de los momentos más esperados del tour.

