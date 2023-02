Pagano fue operado con éxito tras recibir un martinete en la Ciudad de México

Pagano fue intervenido con éxito tras recibir un martinete el fin de semana en el Gimnasio Juan de la Barrera de la Ciudad de México. El elemento de Lucha Libre AAA publicó un mensaje en sus redes sociales, agradeciendo el apoyo que ha recibido y prometiendo aclarar lo sucedido.

“Una gran disculpa por no tenerlos al tanto, en cuanto pueda voy a hacer un comunicado para que sepan qué rollo, qué fue lo que pasó”, dijo el orgullo de Ciudad Juárez, Chihuahua en un video que subió en sus cuentas oficiales. “¡Muchas gracias! Ya salí de la intervención quirúrgica, estamos estables. Para los que no querían, ¡seguimos estables, papá!”.

En el material de no más de un minuto de duración puede verse al luchador en una sala del Hospital Ángeles en su natal Ciudad Juárez. La voz del ‘Noa Noa Style’ se escucha dañada e incluso toma pausas para articular palabras, totalmente distinto al calor que siempre irradia en sus declaraciones. "Pronto más información, recuerden que sin Pagano y sin ustedes no hay fiesta”, concluyó.

Aún no existe un estimado para su regreso a los cuadriláteros y en las redes sociales del luchador no se encuentran fechas para próximas semanas. Pagano no estaba contemplado para la Lucha Libre World Cup a celebrarse el 19 de marzo en Guadalajara, Jalisco y se desconoce aún si su participación en la Guerra de Rivalidades sigue en pie o habrá que buscarle otro compañero al ‘Toro Blanco’ Rush.

El martinete que recibió Pagano es uno de los movimientos prohibidos en la lucha libre mexicana y su ejecución es meritoria a una descalificación inmediata, sin importar el carácter de la lucha. Máscaras como las de Love Machine y Universo 2000 han caído tras ejecutar este movimiento que puede ocasionar en el rival coágulos sanguíneos, conmociones cerebrales, parálisis e incluso la muerte.

