Texano Jr., listo para terminar con Pagano en el Gimnasio Juan de la Barrera

Texano Jr. aprieta el paso al momento de tomar con las dos manos la reata con la que piensa lazar a Pagano. Pero no es el único trabajo pesado que el rudo tendrá mañana en el Gimnasio Juan de la Barrera, pues también pone en su mira el conquistar a la CDMX.

Lucha Libre AAA regresa a la capital del país y el plan es demostrar que tiene el material para proclamarse como la mejor empresa, en una invasión que apenas comienza. Es por ello que lo mejor del roster de la Tres Veces Estelar se presentará este sábado en el coloso de División del Norte y Río Churubusco.

Entre las luchas más destacadas está la de el Texas y el Noa Noa, quienes arrastran una rivalidad hace años y que, por fin, podría tener un punto final lleno de drama, sudor y, fiel a ambos estilos, sangre.

Con la salida de Texano Jr. de la Caravana Estelar, Pagano se sintió ofendido en cierto modo, pues su odio con el veterano se había quedado en el aire. Pero lejos de callarse y seguir adelante, el fronterizo insultó a diestra y siniestra al exMegacampeón, situación que ahora se le regresará en forma de derrota.

"A mi salida de AAA, Pagano anduvo diciendo que me había ido como la chacha y ni las gracias había dado, comentarios que no me gustaron. Todo este tiempo me quedé con la espinita, por eso la decisión de regresar y golpearlo", comentó el dueño de la reata más letal del pancracio nacional en charla con RÉCORD.

Con 24 años de experiencia, un recorrido por las mejores empresas y varios títulos, el esteta capitalino se sabe de arriba a abajo todos los estilos, aunque confiesa que ahora estará en desventaja, pues las luchas extremas son el sello del Payaso de Ciudad Juárez.

"Me estoy metiendo a sus terrenos, porque es un luchador extremo. No es que nunca haya hecho una lucha de ese tipo, pero no es mi terreno".

Comenzar la conquista de la capital en un recinto tan relevante en la historia del deporte mexicano también le pondrá un sabor especial al combate contra Pagano, así lo cree ' La Pura Riata'.

"El Juan de la Barrera ha sido la casa de AAA, regresar causa mucha expectativa y más porque es un lugar icónico en el que se vive intensamente el ambiente de la lucha, justo en el mes que estamos festejando al pancracio", finalizó.

