Triple A busca en este 2024 volver a ser la mejor empresa mexicana de lucha libre

Con la gira 'Orígenes', Triple A buscará este 2024 volver a posicionarse como la empresa de lucha libre más importante de México, luego de que el año pasado no fuera tan bueno para la compañía fundada por el licenciado Antonio Peña (QEPD), en 1992.

Fue Dorian Roldán, Director General de Lucha Libre Triple A, quien en entrevista para RÉCORD aceptó que para este 2024 la Caravana Estelar se reestructuró con el objetivo de ofrecer a los aficionados conceptos retro que los emocionen a través de la gira 'Orígenes'.

"Estamos trabajando (Triple A) para dar el mejor espectáculo, para hacer un espectáculo hoy en día distinto, con grandes sorpresas y que se va a ir alimentando en lo que resta del año.

"Si te vas a términos deportivos hay épocas o temporadas en dónde los mejores equipos de fútbol son campeones o no, creo que también sirven los no tan buenos años para reestructurar, para reorganizar, a lo mejor traíamos una estructura desgastada, pero eso hizo que de inmediato nos pusiéramos a pensar en nuevos conceptos o si no nuevos, qué pudiéramos tomar que fueran muy del apetito de la gente.

"Y creo que eso nos ha ayudado a poder permear en un concepto que se llama 'Orígenes', y que por lo que notó, la gente está muy apetitosa por lo que podamos presentar, entonces espero que esto sea empezar el 2024 con el pie derecho, empezar con grandes luchas, con grandes rivalidades y como dicen, enfocarnos en lo que viene para poder tener un gran año", declaró Dorian Roldán.