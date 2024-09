¿Kemonito tiene permiso para utilizar la imagen del CMLL en su documental de Netflix? 

Este jueves 19 de septiembre se estrena en Netflix el documental 'Kemonito: La última caída', protagonizado precisamente por la mascota de color azul Kemonito, quien en entrevista con RÉCORD habló sobre si no hay problema con el uso del logo del Consejo Mundial de Lucha Libre en el cortometraje.

Y es que cabe recordar que precisamente hace un año, en septiembre de 2023, Kemonito presentó una demanda contra el CMLL, empresa para la que trabajó por más de 20 años, pero a la cual acusó de maltrato laboral y adeudos, además de querer quitarle el nombre del personaje.

Bajo este contexto, a más de uno llamó la atención que en el tráiler del documental 'Kemonito: La última caída' apareciera el logo del CMLL e incluso hubiera escenas grabadas en la Arena México, sin embargo, el pequeño personaje de 80 cm de altura, 57 años de edad y quien en su momento fuera el primer Alushe, aclaró que no existe ningún problema, pues la productora del cortometraje solicitó todos los permisos, además de que éste se grabó hace cuatro años, cuando Kemonito todavía pertenecía a las filas del Consejo Mundial.

“El documental se grabó yo estando todavía dentro de la México, no había problema, después surgieron los temas, pero el documental como no es directo de la México, se pidió permiso y se dio, pero en sí la que lo realizó fue Teresa (de Gabriel), una reportera española junto con otro productor, ellos lo organizaron con permiso de la México, por eso es que no hay ningún problema.

“No pasa nada que en el documental aparezca el logo del Consejo Mundial, malo que yo ahora me presentara con el cinturón o sacara el logotipo, lo mencionara, por eso es que yo no hago nada de eso, cambié un poquito el nombre para no tener problema, y no es porque abuse, simplemente no quiero tener más problemas, quiero que se resuelva y no hacer más pleito”, explicó Kemonito en entrevista con El Planchitas.

Cuestionado directamente sobre cómo va el proceso legal contra el Consejo Mundial, Kemonito confía en que pronto se resolverá a favor, aunque niega tener una especie de resentimiento con la empresa para la que trabajó por 21 años.

“Tal vez pronto, pero ahora con eso de que se fueron a huelga (Poder Judicial), hay que esperar. No me siento defraudado, estoy bien, simplemente lo tomo como algo que sucedió y nada más”, agregó Kemonito.

