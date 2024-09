El Hijo del Santo: “Triple A y CMLL me humillaron. Yo tengo dignidad” 

El Hijo del Santo estuvo en entrevista con RÉCORD para hablar sobre el inicio de su gira del retiro y entre los tantos temas que tocó, destacó su relación con Triple A y el CMLL, empresas a las que descartó volver por una última vez, pues en su momento, cuando trabajó para ellas, lo corrieron y lo humillaron sin razón.

“Imposible, no creo que sea”, respondió el enmascarado de plata a la pregunta del Planchitas sobre si sería posible verlo nuevamente con alguna de las dos empresas, para luego revelar los motivos por los que acabó en malos términos con Triple A y el CMLL.

“Te voy a ser muy sincero… yo tengo algo que se llama dignidad. A mí ambas empresas me cerraron las puertas, me humillaron, en el sentido de vetarme y me echaron a la calle, literalmente me dijeron ‘aquí no eres bienvenido’ y tú no sabes lo que yo viví en mi interior, como ser humano.

“Por ejemplo, yo me fui de Triple A porque no me gustaba luchar con mujeres, contra los luchadores pequeñitos y porque no me pagaban”, comentó el Hijo del Santo, para luego agregar que su conflicto con el Consejo Mundial de Lucha Libre se dio por la propiedad del torneo Leyenda de Plata.

“En el Consejo el problema fue que reclamé porque me robaron la Leyenda de Plata… fue un torneo que yo inventé, que a mí se me ocurrió para homenajear a mi padre y ellos (CMLL) a espaldas mías lo registraron, entonces cuando me di cuenta la Leyenda de Plata ya no era mía y obviamente me enojé, levanté la vos; después me empezaron a bloquear con los promotores”, agregó el hijo de Rodolfo Guzmán.

El Hijo del Santo no quiere volver a luchar en a Arena México

Por último, el Hijo del Santo descartó que entre sus objetivos antes de retirarse esté luchar por última vez en la Arena México, pues es un lugar en el que ya triunfó varias ocasiones, en su lugar preferiría protagonizar una función en la Monumental Plaza de Toros México.

“No es algo que me quite el sueño (luchar en la Arena México) porque la pise muchas veces, la llené muchas veces, tuve una etapa muy bonita en la Arena México, también hay que decir lo bueno. Le tengo mucho cariño a la Arena México porque ahí aprendí a luchar… pero no es algo que yo quiera. Mi última presentación, si llegase a suceder, en la Ciudad de México, me encantaría ir a la Plaza de Toros México, a ese grado”, concluyó el Hijo del Santo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: La Hiedra es agredida por pseudoaficionado en pleno evento de lucha libre