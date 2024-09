La Hiedra es agredida en pleno evento de lucha libre

Vaya polémica se ha desatado por un hecho lamentable registrado en un evento de lucha libre entre La Hiedra y un pseudoaficionado.

La Hiedra, luchadora de la Triple A vivió uno de los momentos bochornosos en su carrera, al ser agredida sexualmente por un tipo que se acercó para tocar parte de su cuerpo.

Todo esto durante una reciente función independiente en los Estados Unidos, donde no había seguridad, la tamaulipeca se encontraba en una pelea cuando de la nada se acercó un hombre para darle una nalgada acompañada de varios insultos.

Ante la agresión, la luchadora bajó de inmediato del ring para golpear al fanático; sin embargo, fue defendida por su acompañante quien encaró a la enmascarada.

Tras la pelea, la atleta mostró su indignación a través de las redes sociales, mismo donde aprovechó para hacer el llamado para terminar con el acoso a las mujeres.

“Lamentablemente pasó un incidente con un aficionado que se atrevió a tocar mi cuerpo sin mi consentimiento tuve que verme en la necesidad de responder por qué me sentí agredida en mi integridad de mujer creo que si estuviera en México no pasaría por que es un delito muy penado”, resaltó.

Abusan de #LaHiedra en plena función donde estuvo la facción de #LasTóxicas , aconteció q a un irrespetuoso aficionado se le hizo fácil ir a nalguear a la luchadora,la cuál se le fue a golpes,lo peor es q la pareja del aficionado también se puso al tu por tu VS la luchadorapic.twitter.com/tYUM4V4ioy — TV SHOW LA ARENAThe JUICY PODCAST(@LaArenaTV) September 9, 2024

