Místico Celebrará 20 Años en la Basílica de Guadalupe

Místico, conocido como "el rey de plata y oro", conmemorará sus 20 años de carrera con una misa especial en la Basílica de Guadalupe el próximo 20 de junio a las 16:00 horas. El icónico luchador mexicano llegará al templo mariano en peregrinación acompañado de sus compañeros de trabajo, luchadores y aficionados. Para esta ocasión, ha invitado al público a vestirse de blanco, plata y oro, los colores que han marcado su trayectoria en la lucha libre.

A lo largo de estos 20 años, Místico ha recorrido un camino difícil, pero lleno de éxitos, manteniéndose firme en sitios estelares y convirtiéndose en una de las caras más reconocidas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

"Quiero que esta máscara se convierta en una leyenda. Me siento contento con lo que está realizando mi empresa. El 21 de junio voy a disfrutar mi festejo con todas las ganas del mundo", compartió Místico en entrevista con el CMLL, añadiendo su deseo de haber protagonizado el mismo encuentro de su debut, pero agradecido por poder celebrar en las tres arenas.

El luchador también expresó sus aspiraciones futuras: "Me falta aún mucho camino por recorrer y quiero seguirme consolidando como una gran estrella, el público para mí es lo más importante. Me gustaría protagonizar el 91 Aniversario del CMLL y ojalá me tomen en cuenta. Aunque para ser grande, debes enfrentar a un grande".

Místico recordó con emoción los hitos de su carrera, como la primera máscara obtenida en el 73 Aniversario en 2006 contra Black Warrior y la cabellera de Negro Casas, la más importante en su carrera. Desde su debut el 18 de junio de 2004, ha construido una trayectoria sólida basada en dedicación, esfuerzo y sacrificio.

"Los jóvenes quieren ser como 'El Rey de Plata y Oro' y eso me da mucha satisfacción, ser un ejemplo para ellos. Gracias a Dios y a la lucha libre, he viajado por todo el mundo y mi máscara es una de las más catalogadas en este deporte, espero ser una gran leyenda", añadió.

