WWE Backlash apunta a celebrarse en nuestro país en 2025

WWE, que cada año viene a cumple su visita para todos los aficionados mexicanos al Wrestling, podría tener un show televisado en nuestro país después de 14 años.

El pasado miércoles, diversas fuentes, dieron a conocer información de que World Wrestling Entertainment tiene pensado traer por primera vez un Pay-Per View a suelo mexicano.

WWE durante su visita en 2015 | IMAGO7|

Los reportes indican que el evento en cuestión sería Backlash, evento que se realiza un mes después de WrestleMania (es decir, en mayo) y que no sería la primera ocasión que este show saliera de Estados Unidos.

NEW: According to @WWE, WWE Backlash in 2025 will be held in Mexico at the CDMX Arena.



WWE Backlash is a professional wrestling event produced by WWE, the world's largest professional wrestling promotion.



