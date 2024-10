WWE Bad Blood 2024: Cartelera, horario, transmisión y todo lo que debes saber

Veinte años después de su última aparición, la WWE trae de vuelta uno de sus eventos más icónicos: Bad Blood 2024. Este sábado 5 de octubre, la State Farm Arena de Atlanta, Georgia, será el escenario de este esperado regreso, con una cartelera de combates que ha despertado gran expectación entre los fanáticos de la lucha libre.

Bad Blood es un evento que dejó una huella imborrable en la historia de la WWE. Su primera edición en 1997 es recordada por ser el debut del Hell in a Cell, una lucha en jaula que enfrentó a dos leyendas de la industria: Shawn Michaels y The Undertaker. En aquella noche, Michaels logró vencer al "Hombre Muerto" gracias a la intervención de Kane, un momento que sigue siendo uno de los más recordados por los aficionados.

Tras su estreno, Bad Blood tuvo dos ediciones más, en 2003 y 2004, antes de desaparecer del calendario de la WWE durante dos décadas. En 2017, la empresa consideró recuperarlo como parte del show de RAW, pero finalmente optaron por un nuevo evento, Great Balls of Fire, que no tuvo la misma trascendencia y no volvió a realizarse.

Para este renacimiento de Bad Blood, la WWE ha preparado un cartel repleto de luchas de alto calibre. El combate estelar será un Hell in a Cell Match entre CM Punk y Drew McIntyre, dos superestrellas que han generado gran expectativa con su enfrentamiento, que promete ser una batalla épica dentro de la jaula.

Cartelera de WWE Bad Blood 2024

Liv Morgan (campeona) vs Rhea Ripley (por el Campeonato Mundial Femenino)

Damian Priest vs Finn Bálor

Nia Jax (campeona) vs Bayley (por el Campeonato Femenino de la WWE)

Cody Rhodes y Roman Reigns vs Solo Sikoa y Jacob Fatu

CM Punk vs Drew McIntyre (combate en jaula)

WWE Bab Blood 2024: ¿Cuándo y por dónde ver?

Hora: 16:00

Transmisión: Fox Sports Premium

