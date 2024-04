WWE: ¿Dónde y cuándo ver EN VIVO Wtrestlemania 40?

La WWE vive una semana especial, pues este domingo se llevará a cabo la cuadragésima edición del evento más importante de la empresa, Wrestlemania, que tendrá lugar en el Lincoln Financial Field, en la ciudad de Philadelphia, Pensilvania.

Esta será el tercer año de manera consecutiva en la que Wrestlemania es dividido en dos días de eventos, pues desde la edición 38 la WWE tomó la decisión de hacerlo de esta manera para abarcar prácticamente todo el fin de semana.

La cartelera de Wrestlemania 40 ya está prácticamente definida y hay duelos bastantes atractivos como Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes por el Campeonato Mundial Indiscutido de la WWE o la lucha en parejas entre The Rock y Roman Reigns vs. Cody Rhodes y Seth Rollins.

¿Dónde y cuándo ver Wrestlemania 40?