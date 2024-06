WWE interesados en contratar a Pentagón Jr

Pentagón Jr. mejor conocido como ‘Penta el Zero Miedo’, uno de los luchadores más destacados de All Elite Wrestling (AEW), podría unirse a la WWE cuando su contrato expire este verano, al menos si el gigante del entretenimiento deportivo cumple su deseo.

El trabajo de Penta en AEW ha llamado la atención de WWE, quienes están interesados ​​en fichar al talentoso luchador, según informó Lucha Libre Online. El contrato de Pentágono con AEW está previsto que expire entre agosto y septiembre de este año. Hasta el momento, el luchador no ha comentado públicamente sobre sus planes para una vez que expire su actual contrato con All-Elite.

Penta el Zero Miedo, junto con su hermano Rey Fenix, se unió a AEW a principios de 2019, convirtiéndose en uno de los primeros equipos firmados para la promoción. Oportunamente, la pareja estuvo en la cartelera del evento inaugural de AEW, Double or Nothing, donde perdieron los títulos mundiales en parejas AAA ante los Young Bucks. En AEW, los hermanos son excampeones mundiales en parejas de AEW y excampeones mundiales en tríos de AEW.

Queda por ver si Pentagon Jr. firmará un nuevo acuerdo con AEW, pero los fanáticos no tendrán que esperar mucho para verlo en el ring. En el Rampage de este viernes, Penta se enfrentará a The Butcher.

La potencial transición de Penta el Zero Miedo a la WWE no solo marcaría un cambio significativo en su carrera, sino que también tendría un gran impacto en la dinámica de la división de luchadores de AEW.

