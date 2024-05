El Hijo del Santo opina sobre la lucha libre: "No estoy muy de acuerdo con como se practica ahora"

En entrevista exclusiva con RÉCORD, El Hijo del Santo compartió uno de los momentos más críticos de su carrera: la vez que sintió que perdería su máscara en una pelea contra Kato Kung Lee.

A lo largo de 42 años de carrera como profesional, el Enmascarado de Plata disputó 66 luchas en las que puso en juego su máscara, ganando cada una de ellas. Sin embargo, el 28 de noviembre de 1986 fue una fecha que marcó su trayectoria, pues gracias al impulso de su gran amigo, El Perro Aguayo, logró salvar su tapa ante el peligroso Kato.

"Con Kato Kung Lee me pasó que sentí mucho riesgo de perder", confesó el legendario luchador. "Kato era un luchador muy completo y sentí que perdía la lucha. De hecho, en esa lucha, no te exagero, pero gracias a la asistencia de El Perro Aguayo, salí adelante."

El Hijo del Santo recordó con aprecio el apoyo de El Can de Nochistlán, quien apareció en un momento crucial de la pelea. "Mi second era un luchador de Tijuana y el Perro Aguayo, cuando terminó su lucha, salió corriendo a echarme porras, a gritarme, a decirme: 'dale, tú puedes' y me dio mucho ánimo", relató.

Más allá de sus experiencias personales en el cuadrilátero, El Hijo del Santo también expresó su opinión sobre la lucha libre moderna. A pesar de su respeto por los luchadores actuales, se mostró crítico con algunas de las prácticas contemporáneas consisten en arriesgar mucho. "Yo respeto a mis compañeros porque finalmente están arriesgando su vida, pero no es necesario. La lucha libre no es brincar, volar desde cuatro metros de altura", señaló.

El Hijo del Santo enfatizó la importancia de la lucha a ras de lona y las técnicas cuerpo a cuerpo, aspectos que considera esenciales en el verdadero arte de la lucha libre. "Está bien de repente hacerlo y aparte hacerlo bien, pero no estoy de acuerdo con ello, porque la carrera de ellos va a ser más corta que la de los luchadores que nos hemos cuidado más", afirmó.

Reconociendo su propia etapa como luchador temerario, subrayó la diferencia en la forma de ejecutar estos movimientos. "Yo también fui temerario, me aventaba topes, planchas, pero yo lo hacía con mucha precaución y hasta que estaba seguro de que no se iban a quitar", explicó.

Finalmente, destacó que su gira de despedida llamada "Todo X El Todo" se caracterizará por mantener viva la esencia de la lucha libre tradicional.

"No estoy muy de acuerdo con la lucha que se practica ahora, se han olvidado de la lucha a ras de lona, de llaves, de realmente, de las luchas cuerpo a cuerpo y 'Todo X El Todo' se caracteriza por ello", finalizó.

