El Hijo del Santo se retirá de la Lucha Libre después de 42 años de carrera

Después de 42 años de una carrera legendaria en la lucha libre, El Hijo del Santo, uno de los íconos más grandes del pancracio, ha anunciado su retiro. Para cerrar con broche de oro, el Enmascarado de Plata, realizará una gran gira de despedida titulada "Todo X El Todo", la cual recorrerá diversas ciudades de México y del extranjero.

La gira tiene hasta el día de hoy 10 fechas confirmadas, comenzando el 22 fe septiembre en la Arena Ciudad de México, recorriendo Guanajuato, Monterrey, Puebla, Veracruz, Guadalajara, Yucatán y Londres. Conforme se vaya sintiendo El Hijo del Santo, se irán dando a conocer el resto de fechas, aunque reconoció que su intención es pisar gran parte de la República Mexicana, así como Estados Unidos, Europa y Japón.

"Yo no quiero extender tanto este adiós, lo que sí, me encantaría poder estar en la mayor parte de las arenas de la República Mexicana en donde estuve, en donde triunfé. Obviamente, quiero ir a Japón, me quiero despedir en Europa, pero esto, obviamente, también depende de cómo yo me vaya sintiendo", aseguró el hijo de la leyenda, Santo.

La primera fecha de esta gira está pactada a celebrarse el 22 de septiembre en la Arena Ciudad de México, una fecha muy especial, ya que el 23 de septiembre se celebra el natalicio de su padre.

"Elegí el 22 porque mi padre nació el 23 de septiembre de 1917. Es en honor, en homenaje al natalicio del Santo", explicó el Enmascarado de Plata.

Durante su despedida, se tienen planeadas varias sorpresas, como lo que podría ser un torneo en donde exponga su máscara; el cierre de algunas rivalidades y muchas leyendas invitadas.

Los boletos para las diferentes fechas saldrán a la venta el próximo 22 de mayo y podrán adquirirse a través de las boleteras Superboletos, Eticket y Veraticket

El retiro de El Hijo del Santo es un momento histórico que será recordado por generaciones, y su gira de despedida "Todo X El Todo" promete ser un tributo digno a su extraordinaria carrera.

Fechas confirmadas

22 de Septiembre Arena CDMX Ciudad de México

05 de Octubre Palenque de León León, Guanajuato

13 de Octubre Arena de Monterrey Monterrey, Nuevo León

01 y 02 de Noviembre York Hall Londres, Inglaterra

09 de Noviembre Arena CCU Puebla, Puebla

10 de Noviembre Arena Veracruz Veracruz, Veracruz

24 de Noviembre Arena GDL Guadalajara, Jalisco

08 de Diciembre Foro GNP Mérida, Yucatán

02 de Marzo USBI Xalapa, Veracruz

