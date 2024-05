Liv Morgan revela que luchadora de la WWE se tira flatulencias arriba del ring

Hablar de lo que sucede arriba del ring y que no alcanzan a percibir aficionados o televidentes es poco común en la lucha libre, sin embargo, en esta ocasión la gladiadora de la WWE, Liv Morgan, reveló el nombre de una compañera que acostumbraba a tirarse flatulencias mientras estaban luchando.

Morgan, quien desde 2017 es parte del main roster de la empresa World Wrestling Entertainment, en sus inicios formó parte de una facción llamada The Riott Squad, que compartía con Ruby Riott y Sarah Logan.

Fue precisamente en aquellos años cuando se dio esta anécdota que Morgan compartió en el podcast Open Thoughts, en donde le preguntaron si alguna vez se había tirando una flatulencia arriba del ring, a lo que dijo que no, sin embargo, reveló que Sarah Logan, ahora conocida bajo el nombre de Valhalla, sí solía hacer este tipo de cosas que calificó de “repugnantes”.

“No, pero ¡Dios mío! Sara, lo siento, te amo. Tenía esta compañera de equipo, Sarah, ¿verdad? Yo estaba en un equipo llamado The Riott Squad y ella se tiraba pedos en el ring todo el tiempo y, ya sabes, apesta, pero tienes que no reaccionar ante eso. Pero es asqueroso, ya sabes, pero sigues moviéndolo. No me he tirado pedos en el ring, pero sigo tirando pedos”, compartió la luchadora estadounidense de 29 años.

Liv Morgan va por el Campeonato Mundial Femenino de la WWE

Liv Morgan regresó a la actividad luchística recientemente en Royal Rumble y aunque en aquella ocasión no tuvo éxito, tendrá una nueva oportunidad de consagrarse, cuando este sábado 25 de mayo, dentro del evento King and Queen of The Ring a celebrarse en Arabia Saudita, dispute el título Mundial Femenino frente a la campeona Becky Lynch.

