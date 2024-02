WWE: The Rock es criticado por cambiar drásticamente el camino a Wrestlemania 40

La super estrella de la WWE, Dwayne Johnson, mejor conocido como ‘The Rock’, volvió sorpresivamente a los cuadriláteros este fin de semana y lo hizo en grande, pues en un pacto en el que estuvo involucrado Cody Rhodes, ahora The Rock es el nuevo retador que tiene Roman Reigns por el campeonato en la lucha que se llevará a cabo en Wrestlemania 40.

A pesar de que Dwayne Johnson es una verdadera leyenda de la WWE, cierto sector de los aficionados no están del todo contentos con el giro que acaba de dar a la historia, pues sin más ni menos Cody Rhodes ha sido relegado de la que tendría que ser su pelea en el evento estelar de la compañía en el mes de abril.

Rhodes se había ganado el derecho a estar en Wrestlemania hace unos cuantos días, esto gracias a su victoria en Royal Rumble, pero de un fin de semana a otro las cosas cambiaron ya que le ‘cedió’ su lugar a The Rock para que se enfrente una vez más a Roman Reigns.

Wrestlemania se llevará a cabo los próximos 6 y 7 de abril en el Lincoln Financial Field en Filadelfia, Pensilvania y mientras ya se sabe The Rock estará presente en una de las peleas estelares, no se sabe si Cody Rhodes pueda tener por lo menos un papel secundario en el magno evento.