Alberto El Patrón 'desconoce' al Hijo del Vikingo: 'tú eres de los Kumbia Kings, ¿no?'

El Hijo del Vikingo ha exigido una oportunidad para luchar por ‘su título’, sin embargo, El Patrón no dudó en menospreciar al luchador asegurando que no sabe quien es y comentando que no tiene méritos para competir por el cinturón.

A través de un video compartido en redes sociales, se puede ver a Alberto ‘El Patrón’ presumir su título de Megacampeonato AAA junto a Konnan, este último aseguró que le han hablado de todo el mundo para pedir una oportunidad por competir por el título de Alberto.

En un momento, aparece el Hijo del Vikingo, felicitando al Patrón por el campeonato, pero también llegó a comentar que pelearía por el título que ‘nunca perdió’, esto debido a que dejó el campeonato por una lesión.

“Felicidades por traer a casa el megacampeonato que nunca perdí. Ahora vengo a pedir, no, a exigir una lucha por ese megacampeonato. Estoy de vuelta y estoy listo”, expresó el Hijo del Vikingo.

Ante esta ‘solicitud’ El Patrón no dudó en menospreciar a su rival comentando, “¿Exigir una lucha? Para empezar, ¿quién eres?, ¿tú eres de los Kumbia Kings, de la Magda del bad boys o quién eres?”.

A su vez, El Patrón también comentó que el Hijo del Vikingo nunca va a poder llegara su nivel, mientras que Konnan le dijo que debe ‘hacer méritos’ para poder pelear por el campeonato.

